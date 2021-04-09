Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Esenyurt’ta tekstil fabrikasının çatısında yangın

Esenyurt’ta tekstil fabrikasının çatısında yangın

Polis, sağlık ve itfaiye ekipleri

Tekstil Fabrikası Çatı Katı Polis Fabrika Sağlık Ekibi 

-Çevredeki vatandaşlar
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt’ta bulunan bir tekstil fabrikasının çatı katında yangın çıktı. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Yangın, akşam saat 22.30 sıralarında Esenyurt Orhangazi Mahallesi’ndeki tekstil fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Vatan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir tekstil fabrikasının çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar oluştu. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement