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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Esenyurt'ta teke böceğiyle mücadele sürüyor

Esenyurt'ta teke böceğiyle mücadele sürüyor

ağaçların kesilmesi

Hastalık Tarım Irak 

-araçla alınması
-röportaj
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt Belediyesi, bitki dünyasının kanseri olarak ifade edilen ve İstanbul için tehlike oluşturan Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği ile mücadelede yürüttüğü ilaçlama çalışmalarının ardından, hastalıklı olduğu belirlenen 33 ağacı imha etti. Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelinde Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği (Anoplophora Spp ya da Olgun Asya Uzun Boynuzlu Teke Böceği) ile mücadeleyi sürdürüyor. Birim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında, tespit edilen ağaçları diğer ağaçlara zarar vermesini önlemek amacıyla kesiyor. Ekipler, ilk olarak ilçe genelindeki 7 bin konukçu ağaçta ilaçlama çalışmaları yaptı. Ardından, kesin bir sonuç alabilmek ve böceğin diğer ağaçlara zarar vermesini önlemek amacıyla belirlenen ağaçlar kesilerek, imha edildi. “7 bin tane konukçu ağaçta ilaçlama yaptık” İmha çalışmaları öncesinde ilaçlama yaptıklarını söyleyen Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Suna Kahveci, “Saha çalışmalarımızı tarım il ve ilçe müdürlüğündeki yetkililerle yaptık. Zarar gören ağaçları tespit ettik, şu an o ağaçları kesiyoruz. İBB ile beraber imha çalışmamız olacak. Bu böcekler ağaçların içlerine girerek kendilerine yuva yapıyor ve larvalarını bırakıyorlar. İlk önce ağaç kabuğuna yakın yerlerde daha sonra içeride gövdeye yakın yerlere yaklaştıkları için ağaca zarar veriyorlar. Ağaç bir süre sonra kuruduğu için devrilme riski oluşuyor. Böcekler ağaç içerisinde barınmaya başladıkları için mayıs ve haziran aylarında uçmaya başlayarak, diğer sağlıklı bitkilere hastalık taşıyacaklar. İmha çalışmalarından önce 7 bin tane konukçu ağaçta ilaçlama yaptık. İlaçlama tek başına yeterli olmadığı için imha çalışmalarını başlattık” dedi.

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