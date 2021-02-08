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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Esenyurt’ta “tadilatta” afişi altındaki kafeye parti baskını

Esenyurt’ta “tadilatta” afişi altındaki kafeye parti baskını

Baskın anları

Polis Para Cezası Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Kafede bulunanlar
-Detaylar

( İSTANBUL ) -- Yabancı uyruklu 12 kişiye 41 bin lira ceza İSTANBUL

- Esenyurt’ta, Nijeryalı bir kişiye ait olan ve tadilatta gibi gösterilen kafeye düzenlenen müzikli eğlenceye polis tarafından baskın düzenlendi.
Baskında işyeri mühürlenirken 12 kişiye toplam 41 bin 628 lira para cezası uygulandı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri geçtiğimiz günlerde bir kafede müzikli parti var ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler kafenin dışında branda ile “tadilatta” yazısının altında Nijeryalı iş yeri sahibi ile birlikte 12 yabancı uyruklu kişinin eğlence yaptığı gördü. Ekipler, içeride bulunan ve pandemi kurallarını hiçe sayan 12 kişiye toplam 41 bin 628 lira para cezası uyguladı. İş yeri ise mühürlendi. (MD-YM-
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