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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Esenyurt'ta taciz cinayetinin detayları ortaya çıktı

Esenyurt'ta taciz cinayetinin detayları ortaya çıktı

Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

( İSTANBUL )- Eşini taciz ettiği iddiasıyla komşusunun kapısına dayandı- Komşunun oğulları elindeki silahı aldıkları öfkeli kocayı vurdu İSTANBUL

Hastane Adli Kontrol Arbede Cinayet Irak 


- Esenyurt'ta yaşanan taciz cinayetinin detayları ortaya çıktı. Karısını taciz ettiği için komşusunun evine dayanan Gökhan Karabulut, kapıda ateş etti. Evden çıkan komşusunun oğulları, yaşanan arbedede silahı ele geçirerek Karabulut'u vurdu. Hastaneye kaldırılan Karabulut, hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay Akşemsettin Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Gökhan Karabulut’un hamile eşi, apartmanda oğulları ile birlikte yaşayan komşusu tarafından tacize uğradı. Hamile kadın akşam işten dönen eşi Gökhan Karabulut'a yaşadıklarını anlattı. Öfkeden deliye dönen koca, evdeki silahını alarak komşusunun kapısına dayandı. Kapıda birkaç el ateş eden öfkeli koca, komşusunun oğulları ile tartışmaya başladı.
Yaşanan arbedede silahı ele geçiren komşusunun oğulları, Karabulut'u vurdu. Ağır yaralanan Karabulut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay sonrası kardeşler Ahmet K., Erkan K., Cihan K. ve Sercan K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kardeş, adliyeye sevk edildi. 4 kardeşten Karabulut’a ateş ettiği iddia edilen Ahmet K. ve Erkan K. tutuklanırken, diğer 2 kardeş adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (ECİ-ÖFA
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