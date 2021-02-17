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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Esenyurt'ta sürücülerin kar yağışı imtihanı

Esenyurt'ta sürücülerin kar yağışı imtihanı

Yokuş yukarı çıkmaya çalışan araçlar

Kamera Kar Yağışı Irak 

-Yokuştan inerken kayan arabalar
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bu sabah saatlerinde aniden etkisini artıran kar yağışı kısa sürede yerde beyaz örtü bırakırken Esenyurt'ta ara sokaklarda birçok araç sürücüsü zor anlar yaşadı. 4 gündür kent genelinde etkili olan kar yağışı bugün sabah saatlerinde de aniden etkisi artırdı. Ara sokaklarda yerde beyaz örtü bırakan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Saadetdere ve Zafer Mahallelerinde sürücüler yokuşları çıkamadı. Karla kaplı yollarda araç sürücülerinin verdiği imtihan kameralara da yansıdı. Bir araç sürücüsü yoğun kar yağışında yokuş aşağıya yolda inmek isterken metrelerce kaydı.
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