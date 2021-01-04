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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Esenyurt’ta sokak üzerinde uzun namlulu silah bulundu

Esenyurt’ta sokak üzerinde uzun namlulu silah bulundu

Polis ekipleri

Polis Şüpheli Araç Polis Ekipleri 

-Olay yeri inceleme ekipleri
-Sokağa fırlatılmış uzun namlulu silah
-Sokak üzerindeki kurşun kovanları
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt’ta ihbar üzerine olay yerine gelen polisler sokakta uzun namlulu silah buldu. Olay, gece saat 00.45 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 841. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar tarafından, 841. Sokak’ta otomobil içerisinden silahla ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, o esnada şüphelendikleri aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan otomobil, polislerden kaçmaya başladı.
Kovalamaca sırasında şüpheli araçtan 844. Sokak üzerine uzun namlulu silah atıldı. Ara sokaklara kaçan otomobil gözden kayboldu. Olay yeri inceleme ekipleri, 841. ve 844. Sokak’ta olayla ilgili incelemelerde bulundu. 841. Sokak’ta kurşun kovanları bulan ekipler, 844. Sokak’ta ise uzun namlulu silah üzerinde çalışmalar yaptı. Polis, gerçekleşen iki olayın birbiriyle bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.
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