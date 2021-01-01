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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Esenyurt’ta sokak ortasında kadın cesedi bulundu

Esenyurt’ta sokak ortasında kadın cesedi bulundu

Olay yeri

İlk Müdahale Polis Kadın Cesedi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Sağlık ve polis ekiplerinin çalışması
-Vatandaşlar
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt'ta sokak ortasında yaşlı bir kadının cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalesine kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında bir vatandaş, Esenyurt Turgut Özal Mahallesi 24 Sokak’ta saat 10.00 sıralarında hareketsiz şekilde yatan bir kadının olduğu görüldü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yapığı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının, 4 çocuğu olduğu isminin Arife Nayır olduğu öğrenilirken, ceset Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
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