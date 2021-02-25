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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Esenyurt’ta silahlı kavga: 4 yaralı

Esenyurt’ta silahlı kavga: 4 yaralı

Olay yeri inceleme ekipleri

Olay Yeri İnceleme Silahlı Kavga Güvenlik Önlemi Kalaba Alabalık 

-Mermi kovanları
-Olay yeri
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt D-100 Karayolu yan yolda kalabalık bir grup birbirine girdi. Kavgada silahların çekilmesiyle birlikte 4 kişi yaralandı. Olay, gece saat 00.45 sıralarında Esenyurt D-100 Karayolu yan yol Edirne istikameti üzerinde meydana geldi. İddiaya göre D-100 Karayolu Cumhuriyet Mahallesi yan yolda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı, kalabalık iki grup birbirleriyle kavgaya tutuştu. Kavgada silahların çekilmesiyle birlikte ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgaya karışan gruplar araçlarına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. 4 kişi yaralandı Silahların konuştuğu kavgada isimleri henüz öğrenilemeyen 4 kişi çeşitli yerlerinden vurularak yara aldı. Yaralı şahıslar Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi Acil bölümüne getirildi.
Olay yeri inceleme ekipleri çok sayıda kanıt tespit etti Olayın gerçekleştiği yere gelen, olay yeri inceleme ekipleri geniş bir alanda çalışma başlattı. Çok sayıda mermi kovanına rastlayan polisler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.
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