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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Esenyurt'ta şiddetli yağış ve dolu etkili oldu

- Esenyurt'ta şiddetli yağış ve dolu etkili oldu

Yağmur yağışından görüntü

Akalan Kamera Şiddetli Yağış 

-Ağaç altına sığınanlar
-Cep telefonu görüntüleri
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt'te şiddetli yağış ve dolu etkili oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Esenyurt'ta sabah saatlerinde aniden başlayan şiddetli yağış etkili oldu. Yağış etkisini dolu olarak da gösterdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına, saçak altlarına sığındı. Yağmurda bir ağacın altında sığınan vatandaşların zor anları kameralara yansıdı. Yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor. (ÖFA
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