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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Esenyurt’ta seyyar satıcı zabıtaya bıçak çekti

Esenyurt’ta seyyar satıcı zabıtaya bıçak çekti

Şahsın elindeki bıçak

Kamera Cep Telefonu Zabıta Trol 

-Yaşanan gerginlik
-Vatandaşların araya girmesi
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Yaşanan gerginlik anları kamerada İSTANBUL

- Esenyurtta seyyar satıcılık yapan bir şahıs, ilçede denetimlerde bulunan zabıta ekiplerine bıçak çekti. Şahsın bıçak çekmesi ve yaşanan gerginlik anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay dün Esenyurt Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre rutin kontrollerini yapan zabıta ekipleri yol üzerinde satış yapan seyyar satıcıyı görerek yanına geldi. Tezgaha el koymak isteyen zabıta ekiplerinin talebine sinirlenen satıcı, sinir krizi geçirdi. Eline bıçak alan şahıs, zabıta ekiplerinin üzerine yürüdü. Çevredeki şahısların da olaya dahil olmasıyla tartışma kavgaya döndü. Zabıta ekipleri zor anlar yaşadığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (YM-
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