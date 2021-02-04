Esenyurt’ta ‘sanal tombalacı’ baskını



- Esenyurt’ta, sanal tombala oynandığı ihbar edilen adrese polis baskın düzenledi.

Baskında 12 kişiye toplam 28 bin 830 lira para cezası kesildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarında bulunan bir site içindeki dairede kumar oynandığı bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, adrese gelerek baskın düzenledi.

Yapılan baskında, 4 kişinin iskambil ile kumar oynadığı belirlenirken, başka bir odada sanal tombala oynandığı tespit edildi. Kumar oynayan kişilerin yapılan Genel Bilgi Taramalarında (GBT) ise tombala oynayan S.K.’nın dolandırıcılık suçundan 7 yıl 4 ay, S.Y.’nin ise silahlı tehdit suçlarından aranması olduğu ortaya çıktı. 2 şüpheli karakola götürülürken, 12 kişiye toplamda 28 bin 830 lira para cezası kesildi.



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