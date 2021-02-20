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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Esenyurt’ta salgınla mücadele kapsamında denetim

Esenyurt’ta salgınla mücadele kapsamında denetim

Denetimlerde görüntü

Polis Sayılar Adala 

-Kaymakam Karagül açıklaması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt’ta korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Esenyurt Kaymakamlığı koordinesinde kısıtlama günü açık olan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Esenyurt Kaymakamlığı, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile Esenyurt genelinde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kısıtlama günü açık olan mekanlarda ve de caddelerde denetim gerçekleştirildi.
Denetime Esenyurt Kaymakamı Dr. Vural Karagül, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş, Esenyurt İlçe Sağlık Müdürü Dr. Oktay Dokuz ve çok sayıda polis katıldı.
Denetimlerde özellikle restoranlarda maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi. Denetleme sonrası bir açıklama yapan Kaymakam Karagül, “Açık olan dükkanlarda, içeride gördüğünüz gibi müşteri yok esnafımız maske takıyor. Hassasiyetle pandemi kurallarına riayet edildiğini gördük. Vaka sayıları Esenyurt’umuzda çok şükür azaldı. Biz o yüzden Esenyurt olarak bu sınavı iyi verdiğimize inanıyoruz. Esenyurt ile alakalı bir takım olumsuz haberler olmasına rağmen biz yine de iyi durumdayız. Kaymakamlığımıza bağlı ekiplerimiz konuyla ilgili 24 saat sürekli sahadalar sürekli denetimler gerçekleştiriliyor zaten” dedi.

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