Esenyurt'ta sahte deterjan imalathanesine baskın... Satışa hazır 15 ton ürün ele geçirildi

-İmalathaneden görüntü



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Esenyurt'ta 2 katlı bir işmerkezine düzenlenen baskında yaklaşık 15 ton satışa hazır sahte deterjanın ele geçirilirken, operasyonda 5 kişi de gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, sahte deterjan üretildiği ihbarını değerlendiren polis ekipleri, 1 aylık takip sonucu Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir iş merkezine baskın düzenlendi.

İş merkezinin üst katında bilindik markaların sahtesini üreten imalathaneye düzenlenen baskında yaklaşık 15 ton satışı hazır sahte deterjan ve temizlik malzemesi ele geçirildi. İmalathanede operasyonda sağlığa zararlı olduğu değerlendirilen kimyasal hammaddeler de bulunurken, operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Öte yandan üretilen sahte deterjanların internet üzerinden satıldığı öğrenildi.

