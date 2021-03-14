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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Esenyurt'ta pompalı dehşeti: 4 yaralı

Esenyurt'ta pompalı dehşeti: 4 yaralı

Olay yerinden görüntü

Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Polis ekiplerinin çalışmasından görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL )-Esenyurt’ta 4 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı-4 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan kişi ya da kişiler her yerde aranıyor İSTANBUL

- Esenyurt’ta 4 kişi, kimliği belli olmayan kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Olayı gerçekleştirerek kayıplara karışan kişi ya da kişiler her yerde aranıyor. Olay saat 03.00’da Esenyurt Zafer Mahallesi 120. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 KB 4797 plakalı otomobilde bulunan T.C. , M.Y. , M.G. , N.D. isimli şahıslar kimliği belli olmayan kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Kimliği belli olmayan kişi ya da kişiler daha sonra olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan bir vatandaş ise olay yerine geldiğinde yerde silahla yaralanan 4 kişiyi gördü. Vatandaş yaşanan durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede çalışmalara başladı.
Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. 4 şahsı yaralayan ve kaçan kişi ya da kişiler her yerde aranıyor.
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