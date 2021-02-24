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( İSTANBUL ) - Esenyurt’ta polisten 102 siteye "özel güvenlik" denetimi- 15 Polis baş müfettişinden Esenyurt’ta sitelerde özel güvenliklere denetim İSTANBUL



- Esenyurt genelinde sitelerde özel güvenlik adı altında usulsüzlük olduğu şikayeti üzerine İçişleri Bakanlığına bağlı polis başmüfettişleri 102 sitede yüzlerce polis eşliğinde eş zamanlı olarak denetim gerçekleştirdi. Esenyurt’ta bazı sitelerde özel güvenlik adı altında usulsüz şekilde güvenlik görevlisi çalıştırıldığı ve site içerisinde olan olayların polise ihbar edilmediği bilgisi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla Ankara’dan 15 polis başmüfettişi görevlendirildi. Yapılan toplantılar sonucunda Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri başta olmak üzere yüzlerce polisin eşliğinde Esenyurt’ta 102 siteye tek tek girildi. Sitelerin güvenlik görevlileri incelendi usulsüz görülen noktalarda site yönetimlerine uyarılarda bulunuldu. Denetlemelere katılan Ankara Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nda görevli Polis Başmüfettişi Yunus Koçyiğit, “Özellikle İstanbul ilimizde Esenyurt ilçemizde çok sayıda sitemiz mevcut ve buralarda kalabalık ikametler var. Buralarla ilgili bakanlığımıza gelen bazı şikayetler var. Özellikle de danışman bekçi adı altında özel güvenlik çalıştırıldığına dair ya da bazı özel güvenlik görevlilerinin kılık kıyafet yönetmeliğine uymadığına dair şikayetler geldi. Bu kapsamında 15 polis başmüfettişi ve il emniyetle ilçe emniyetten görevlilerle birlikte aynı zamanda bakanlıklarla bir denetim ekibi oluşturuldu. Bu ekiplerle karışık bir denetim yapıyoruz herkes kendi açısından denetim yapacak” dedi.

“Amacımız ceza yazmak değil, aynı zamanda bilgilendirme” Koçyiğit özellikle evrak ve izin yönünde eksikliklerin de kontrol edileceğini ifade ederek, “ Görevlilerin kılık kıyafeti, performansı ile ilgili bazı hususlara bakacağız. Kimlikleri yakalarında taşıyıp taşımadıklarına göreve riayet edip etmediklerine bakacağız. Aynı zamanda risk analizi yapacağız mevcut alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığına bakacağız. Amacımız sadece denetim yapıp ceza yazmak değil aynı zamanda rehberlik anlayışı içerisinde arkadaşlara bilgilendirme yapıyoruz. Eksikler varsa onları tamamlatmaya çalışıyoruz. Özellikle de polis özel güvenlik işbirliğinde entegrasyonu kapsamında çok boyutlu bir denetim yapıyoruz. Eğer kanuna muhalefetten bir şey tespit edersek bununla ilgili adli işlem yapmak için tutanak tutacağız” diye konuştu.

(Md-ÖFA



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