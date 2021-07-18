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Esenyurt'ta 'pes' dedirten görüntü...E-5 kenarında fuhuş pazarlığı
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Esenyurt'ta 'pes' dedirten görüntü...E-5 kenarında fuhuş pazarlığı

Esenyurt'ta 'pes' dedirten görüntü...E-5 kenarında fuhuş pazarlığı

Yol kenarında yapılan pazarlık anları

Skandal Fuhuş Irak 

-Araç içinden pazarlık anları
-Kadınların beklemesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt'u mesken tutan hayat kadınlarının yol kenarlarında ve caddelerde kimseye aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yapması görenlere pes dedirtti.E-5 karayolu Esenyurt mevkiinde skandal fuhuş pazarlığı görüntüleri ortaya çıktı. Gece saatlerinde iki otomobille hemen otoyolun kenarına bırakılan kadınlar, duran otomobillerdeki kişilerle pazarlık yaptı. Araçlarını yavaşlatan veya duran sürücüler,zaman zaman yolda kuyruk oluşmasına sebep oldu. Yanlarından geçen ailelere ve kafede oturan kişilere aldırış etmeyen kadınlar, araçları ile yanaşan sürücülerle pazarlık yaptı. Yapılan pazarlık anları bir araçtaki şahıs tarafından kayda alındı.
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