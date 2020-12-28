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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Esenyurt’ta özel bir bankaya ait bankamatikte yangın paniği

Esenyurt’ta özel bir bankaya ait bankamatikte yangın paniği

Yangının çıktığı bankamatikten görüntü

Yangın Paniği Bankamatik Trol 

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından görüntü
-Bankamatiklerden genel görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt’ta sabaha karşı özel bir bankaya ait bankamatikte yangın çıktı. Alevler diğer bankamatiklere sıçramadan çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, saat 05:30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Hastanesi karşısında bulunan çok sayıda bankamatiğin bulunduğu alanda özel bir bankaya ait bankamatikte henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler diğer bankamatiklere sıçramadan kontrol altına alınırken yangının çıktığı bankamatikte büyük hasar oluştu. Olay yeri inceleme ekipleri bankamatik ve çevresinde çalışma yaparken olayla ilgili inceleme başlatıldı
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