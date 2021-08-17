Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Esenyurt'ta otomobile çarpan araç takla attı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Esenyurt'ta otomobile çarpan araç takla attı

Esenyurt'ta otomobile çarpan araç takla attı

Kaza anından görüntüler

Hastane Sağlık Ekipleri 

-Takla atan araç sahibi röportaj
-Vatandaş ile röportaj
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt’ta iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada araç takla atarken, bir kişi yaralandı. Kaza, Esenyurt Doğan Araslı Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadir K.’nın hakimiyetindeki 34 BG 1361 plakalı araç ile Hikmet A.’nın kullandığı 34 EC 4147 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Kadir K.’nın kullandığı araç takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü Kadir K., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. “Yoldan dolayı kazalar oluyor” Bölgede sürekli kazalar olduğunu dile getiren takla atan aracın sahibi Serdal Kan, “Suç bizde veya diğer araç sahibinde değil, suç yolda. Yolun yapım hatasından dolayı bu kazalar oluyor” ifadelerini kullandı. “Sürücü takla atan araçta sıkışmıştı” Kazayı gören bir vatandaş ise, “Siyah araç yola bağlanırken karşıdan gelen diğer araçla çarpıştı, çarpışmanın etkisiyle araç takla attı. Biz de hemen yardıma koştuk. Takla atan aracın içerisinde bulunan sürücü sıkışmıştı, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Sürücü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı” şeklinde konuştu.
(ŞT- İD-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı