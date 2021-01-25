Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Esenyurt’ta otelden düşüp ölen kızla ilgili yeni gelişme

- Esenyurt’ta otelden düşüp ölen kızla ilgili yeni gelişme

Olay yeri görüntüleri

Genç Kız Psikoloji Sahte Kimlik Alkollü İçecek 

-Detaylar
-Kızın fotoğrafı

( İSTANBUL ) Esenyurt’ta otelden düşüp ölen kızla ilgili yeni gelişme İSTANBUL

- Esenyurt’ta 17 yaşındaki Zerda Curka’nın otelin 8’nci katından düşerek ölmesiyle ilgili gözaltına alınan 1 kız 3 erkek toplam 4 kişi emniyetteki ifadelerinde Curka’nın koşarak atladığını psikolojik sorunları olduğunu ileri sürdü. Esenyurt’ta sabaha karşı 17 genç kızın 11 katlı bir otelin 8’nci katında düşmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Zerda Curka’nın yaşı 18’den küçük olduğu halde otele sahte kimlikle giriş yaptığı iddia edildi. Curka’nın yanında bulunan biri kız kuzeni 3 erkek toplam 4 kişinin ise emniyetteki ifadeleri devam ediyor. Kendi atladı iddiası Şüphelilerin emniyetteki ilk ifadelerinde alkol içip eğlendikleri ve Curkan’nın bir süre sonra koşarak balkondan atladığını söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler ifadelerinde Curka’nın psikolojik problemleri olduğunu da belirtti.
Ayrıca söz konusu dairede çok sayıda alkollü içecek şişesi olduğu söylenildi. (MD-ZA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Kıskanç eşin acı intikamıKıskanç eşin acı intikamı
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralıİzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı