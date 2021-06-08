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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Esenyurt'ta otelde şüpheli ölüm

Esenyurt'ta otelde şüpheli ölüm

Mazhar A.'nın yerdeki görünüsü

Hastane Şüpheli Ölüm Sağlık Ekibi Polis Ekipleri Cinayet 

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Polis ekiplerinin görüntüsü
-Mazhar A.'nın hastaneye kaldırılması
-Otelden görüntü
-Detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- Polis olaydan kısa süre önce telaşlı şekilde odadan çıkan şüphelinin peşine düştü İSTANBUL

- Esenyurt’ta bir otelde Mazhar A. isimli adam 3’üncü kattaki otel odasının penceresinden aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Konunun cinayet mi yoksa intihar mı olduğu belirlenemezken, polis ekipleri olaydan kısa bir süre önce telaşlı bir şekilde odadan çıkan şüpheli adamın peşine düştü. Olay, dün 11:00 sıralarında Esenyurt Namık Kemal Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, otelde yaşayan Mazhar A. isimli şahıs 3’üncü katta kaldığı odasının penceresinden aşağı düştü. Ses üzerine dışarıya çıkan vatandaşlar yerde hareketsiz bir adamın yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Mazhar A.’nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Otel odasındaki esrarengiz kişi Olay sonrası inceleme başlatan polis ekipleri, olaydan hemen önce telaşlı şekilde Mazhar A.’nın odasından çıkan bir kişini peşine düştü. Hayatını kaybeden Mazhar A.’nın cenazesi adlı tıp kurumuna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor. (ECİ-ÖFA
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