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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Esenyurt'ta öldürülen taksicinin katil zanlıları yakalandı

Esenyurt'ta öldürülen taksicinin katil zanlıları yakalandı

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüsü

Taksi Şoförü Akalan Kamera Güvenlik Kamerası 

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt'ta taksiciler arasında çıkan kavgada öldürülen Taner Aras'ın katil zanlıları yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağustos ayında Esenyurt'ta meydana gelen olayda, taksiciler arasında çıkan kavgada Taner Aras (40) isimli taksi şoförü vurularak hayatını kaybetmişti. Polis, olayın ardından zanlıları yakalamak için çalışma başlatmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu, Taner Aras'ın öldürülmesi olayının şüphelisi oldukları belirlenen iki kişi 21 Ekim günü yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Zanlılar tutuklandı Emniyette ifadeleri alınan şahıslar Rahmi K. (31) ve Emrah K. (27)'nin 14'er suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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