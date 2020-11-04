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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Esenyurt’ta minibüslerde yine aynı manzara

Esenyurt’ta minibüslerde yine aynı manzara

Minibüsün durdurulması

Polis Sayılar 

-İçinden inen insanlar
-Ceza yazılması

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Esenyurt’ta artan korona virüs vakalarına rağmen minibüslerde sosyal mesafesiz yolculuk devam etti. Polisin durdurduğu minibüste 14 yerine 26 yolcu çıktı. Korona virüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ederkenlar yaşandı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin Esenyurt Devlet Hastanesi önünde yaptığı uygulamada bir minibüsten 14 yerine 26 kişi çıktı. Minibüs sürücüsüne polis tarafından cezai işlem uygulandı.
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