Esenyurt'ta maskesiz mesafesiz halay kamerada

-Havaya ateş edenlerden görüntü

-Abartı egzozlu arabayla gezenlerden görüntü



( İSTANBUL -ÖZEL)- Vaka sayıları 22 bine çıktı, maskesiz halay sırasında sayı eksilmedi- Asker uğurlaması ve düğünde tedbirler hiçe sayıldı İSTANBUL



- Korona virüs salgınında vaka sayıları 22 bin üzerinde seyretmesine rağmen Esenyurt akşam saatlerinde maskesiz mesafesiz düğün ve asker eğlencesi görüntülerine sahne oldu. Asker eğlencelerinde gençler havaya ateş edip sokakta abartı egzozlu araçlarla da çevreye rahatsızlık verdi. Bakanlık tarafından açıklanan global salgındaki günlük vaka sayılarının 22 bin üzerinde seyretmesine uzmanların da sık sık uyarısını yaptığı 4’üncü dalga tehlikesine rağmen Esenyurt’un birçok noktasında maskesiz mesafesiz asker ve düğün eğlenceleri yapıldı. Çekilen görüntülerde vatandaşların maskesiz şekilde kalabalık halay grupları oluşturduğu görüldü.

Görüntüler izleyenleri tedirgin etti. Asker eğlencelerinde de bazı gençlerin abartı egzozlu araçlarla sokaklarda dolaştığı, bazı gençlerin ise silahla havaya ateş ettikleri görüldü.



