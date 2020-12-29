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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Esenyurt’ta mahalleyi karıştıran iddia

Esenyurt’ta mahalleyi karıştıran iddia

Olay yerinden görüntü

Polis Polis Merkezi Bild Kız Çocuğu Polis Ekipleri 

-Vatandaşların işyeri önünde beklemesi

( İSTANBUL )- 11 yaşındaki kızın tacize uğradığı iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı İSTANBUL

- Esenyurt’ta 11 yaşındaki kız çocuğunun yabancı uyruklu bir şahıs tarafından tacize uğradığı iddiası, mahalleyi ayağa kaldırdı. Mahallelinin linç etmek istediği şahsı, polis ekipleri kurtararak gözaltına aldı. Olay, Esenyurt Güzelyurt Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, 11 yaşındaki kız çocuğunun 38 yaşındaki Afganistan uyruklu bir şahıs tarafından taciz edildiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. İddia üzerine toplanan mahalleli şahsı linç etmek istedi. Bu sırada yabancı uyruklu şahıs, mahallelinin elinden kurtularak bir işyerine sığındı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve özel harekat ekipleri vatandaşları sakinleştirmek için uzun süre uğraştı. Vatandaşların sakinleşmemesi üzerine polis ekipleri, şüpheli şahsı zırhlı araca koyarak polis merkezine götürdü. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şahsın ilk ifadesinde, iki eşi ve 9 çocuğunun olduğu ve kız çocuğuna sadece adresi sorduğunu söylediği öğrenildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. (MD- MB-
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