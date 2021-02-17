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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Esenyurt'ta mahalleli yokuş aşağı kayan aracı durdurmak için seferber oldu

Esenyurt'ta mahalleli yokuş aşağı kayan aracı durdurmak için seferber oldu

Cep telefonu görüntüsü

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Kamera Kar Yağışı 


- Esenyurt'ta mahalleli kayan aracı durdurmak için seferber oldu. Yokuş aşağı kayan aracın önüne geçen 10 kişi, kameralara böyle yansıdı. İstanbul'da sabah saatlerinde aniden bastıran kar yağışı, trafiği olumsuz etkiledi. Esenyurt'ta mahalleli, yokuş aşağı kayan bir otomobili durdurmak için adeta seferber oldu. Otomobilin kaydığını gören vatandaşlar yardıma koştu. Aracın önüne geçen 10 kişi, yokuş aşağı iniş hızını yavaşlatmaya çalıştı. O anlar kameralara böyle yansıdı. (ÖFA
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