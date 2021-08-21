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Esenyurt’ta maganda kurşunuyla ölümde 6 gözaltı
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Esenyurt’ta maganda kurşunuyla ölümde 6 gözaltı

Esenyurt’ta maganda kurşunuyla ölümde 6 gözaltı

Şüphelilerin fotoğrafları

Hastane Uyuşturucu Kurşun Maganda Kurşunu Gözaltı 

-Ölen kadının fotoğrafı
-Arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt’ta düğün yerinde şüpheli 2 aile arasında çıkan silahlı kadında balkonda duran 54 yaşındaki kadının maganda kurşunuyla ölmesi ve olaya taraf bir kişinin de yaralanmasıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre önceden husumetli 2 aile arasında çıkan kavgada kullanılan silah nedeniyle evinin balkonunda oturan 54 yaşındaki Aysel Akkale isimli kadın başına isabet eden mermi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Olaya karıştığı öğrenilen bir kişi de bacaklarından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili çalışma yapan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, olaya karıştığı tespit edilen iki taraftan da toplam 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulamalarında her birinin, silah, yaralama ve uyuşturucudan suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Olaya taraf olduğu düşünülen 2 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Şüphelilerin kullandıkları silahlar ise attıkları boş arazide bulunarak muhafaza altına alındı. Polisin olayla ilgili çok yönlü incelemesi devam ediyor. (Md-
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