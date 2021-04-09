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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Esenyurt’ta kumaş fabrikasında korkutan yangın

Esenyurt’ta kumaş fabrikasında korkutan yangın

Dumanlardan görüntü

Fabrika Kumaş Fabrikası 

-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-İşçilerden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )-Fabrikayı duman kaplarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü İSTANBUL

- Esenyurt’ta bulunan bir kumaş fabrikasında kurutma makinesinden kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangını çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederek söndürdü. Yangın sabah saatlerinde Akçaburgaz Mahallesi’nde bulunan bir kumaş fabrikasında çıktı. Kumaş kurutma makinesinden çıktığı söylenilen yangına ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın nedeniyle işçiler dışarı tahliye edildi. İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangının kesin çıkış nedeninin ortaya çıkacağı öğrenildi.
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