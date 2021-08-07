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Esenyurt’ta küle dönen lojistik deposunda havadan çarpıcı görüntüler
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Esenyurt’ta küle dönen lojistik deposunda havadan çarpıcı görüntüler

Esenyurt’ta küle dönen lojistik deposunda havadan çarpıcı görüntüler

Havadan depoda yanan beyaz eşyalar

Bilirkişi Çamaşır Makinesi Yangın Bilirkişi Raporu Beyaz Eşya 

-Yangının dünkü görüntüleri
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Yüzlerce beyaz eşya kullanılamaz hale geldi İSTANBUL

- Esenyurt’ta dün 2 ayrı firmaya ait lojistik eşya deposunda çıkan yangın sonrası bu sabah havadan çekilen görüntülerde, firmanın içinde yüzlerce beyaz eşyanın kullanılamaz hale geldiği görüntülendi. Esenyurt’ta dün 2 ayrı firmaya ait lojistik deposunda çıkan yangın 5 saatin sonunda itfaiye tarafından kontrol altına alınabilmişti. Ekiplerin soğutma ve enkaz çalışmaları sabaha devam ederken yanan deponun son hali drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde deponun içerisinde yüzlerce, fırın, çamaşır makinesi ve diğer beyaz eşyaların kullanılamaz hale geldiği görüldü.
İçeride bulunan toplam zararın ise yapılacak olan bilirkişi raporundan sonra ortaya çıkacağı öğrenildi. (MD-YM
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