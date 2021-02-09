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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Esenyurt’ta küfürleşme kavgası: Çocukluk arkadaşını öldürdü

Esenyurt’ta küfürleşme kavgası: Çocukluk arkadaşını öldürdü

Sokaktan detaylar

Polis Akalan Arbede 

-ölen ve öldüren şahıs foto

( İSTANBUL )- Olayda ölen gencin son fotoğrafındaki yazı dikkat çekti İSTANBUL

- Avcılar’da 19 yaşındaki bir genç, küfürleştiği çocukluk arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Öldürülen gencin fotoğraf çekindiği arabanın camında, “Ben en azından katilimi tanıyorum” yazısı dikkat çekti. Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta meydana geldi. İddialara göre, Berat Çağlak (19) isimli genç olaydan iki gün önce küfürleştiği iddiasıyla kavga ettiği çocukluk arkadaşı 17 yaşındaki U.T. İle sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan arbede de Çağlak çocukluk arkadaşı U.T’nin bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çağlak, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Son fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı Çağlak’ı öldüren çocukluk arkadaşı polisin çalışmasıyla kıskıvrak yakalanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşanan olay sonrası Çağlak’ın ölmeden kısa süre önce çektirdiği fotoğrafında arkasında bulunan arabanın camında, “Katilimin kim olduğunu biliyorum. Fakat sen bir gün sevilmediğin bir yürekte kir kim vurduya gideceksin” yazması dikkat çekti. (MD MB-ÖZ-Y)
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