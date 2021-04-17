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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Esenyurt’ta korona virüs denetimleri devam ediyor

Esenyurt’ta korona virüs denetimleri devam ediyor

Ekiplerin dolaşması

Polis Hafta Sonu Polis Ekipleri 

-Uyarılar
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında hafta sonu kısıtlamasında Esenyurt’ta polis mekanları gezerek denetim yaptı. Tüm yurt genelinde uygulanan hafta sonu kısıtlamasında Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ilçe genelinde salgın tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Sokak sokak mekanlara giren ekipler, işletmecilere salgın tedbirlerini hatırlattı. Mekanların kurallara uymaları konusunda uyarılar yapılırken, denetimlerin sürekli olarak devam edeceği öğrenildi. (MD-HK-
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