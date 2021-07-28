Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Esenyurt’ta ‘korona’ halayı kamerada
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Esenyurt’ta ‘korona’ halayı kamerada

Esenyurt’ta ‘korona’ halayı kamerada

Halay çekilmesi

Kamera Sayılar Asker Eğlencesi Asker 

-Şahsın havaya ateş etmesi
-Oluşan trafik
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Korona virüs vaka sayılarının 20 bin sınırına dayanması ve yeni bir dalga oluşacağı uyarılarına aldırmayan vatandaş Esenyurt’ta dün akşam saatlerinde asker ve düğün eğlencelerinde sosyal mesafesiz eğlenip, halay çekti. Bir magandanın sokakta havaya ateş etmesi de kameralara yansıdı. Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan son güncel tabloya göre korona virüs vaka sayıları 20 bin sınırına dayandı. Yeni bir salgın dalgası geleceği uyarılarına rağmen Esenyurt’ta akşam saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi’nde asker eğlencesi ve başka bölgelerde ise yine düğün eğlenceleri vardı. Sokak ortasında geniş halay grupları çeken vatandaşların maskesiz mesafesiz eğlenceleri kameralara yansıdı. Sokakta havaya ateş maganda kamerada Bağlarçeşme’de çekildiği belirtilen görüntülerde ise bir magandanın sokak ortasında silahla havaya ateş etmesi de kameralar tarafından kaydedildi.
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı