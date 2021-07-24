Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Esenyurt’ta korkutan yangın: Mahsur kalan 3 yavru kedi su tutularak kurtarıldı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Esenyurt’ta korkutan yangın: Mahsur kalan 3 yavru kedi su tutularak kurtarıldı

Esenyurt’ta korkutan yangın: Mahsur kalan 3 yavru kedi su tutularak kurtarıldı

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmasından görüntüler

Su Yangın Bodrum Yavru Kedi 

-İtfaiye ekiplerinin kedileri kurtarma çalışması
-Detaylar

( İSTANBUL )-İtfaiye ekipleri yangın çıkan binada mahsur kalan 3 yavru kediyi dışarı çıkardı İSTANBUL

- Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde 4 katlı bir aparmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında bodrumda mahsur kalan 3 yavru kedi itfaiye tarafından dışarı çıkarılırken, kedilerden birisi öldü. Yangın saat 18.30 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. 4 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Ekipler kısa sürede olaya yerine gelerek yangını söndürdü. Bodrumda saklanan ve dumandan etkilenen 3 yavru kedi itfaiye tarafından dışarı çıkarıldı. Yavru kedilerden 2’si müdahalenin ardından kurtarılırken birisi öldü.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı