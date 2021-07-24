Esenyurt’ta korkutan yangın: Mahsur kalan 3 yavru kedi su tutularak kurtarıldı

-İtfaiye ekiplerinin kedileri kurtarma çalışması

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( İSTANBUL )-İtfaiye ekipleri yangın çıkan binada mahsur kalan 3 yavru kediyi dışarı çıkardı İSTANBUL



- Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde 4 katlı bir aparmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında bodrumda mahsur kalan 3 yavru kedi itfaiye tarafından dışarı çıkarılırken, kedilerden birisi öldü. Yangın saat 18.30 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. 4 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Ekipler kısa sürede olaya yerine gelerek yangını söndürdü. Bodrumda saklanan ve dumandan etkilenen 3 yavru kedi itfaiye tarafından dışarı çıkarıldı. Yavru kedilerden 2’si müdahalenin ardından kurtarılırken birisi öldü.

