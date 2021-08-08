Esenyurt’ta korkutan çatı yangını kamerada

-Yangın söndürme anından genel ve detay görüntü

-Mahalle sakini ile röportaj



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Esenyurt’ta 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürülen yangında herhangi bir can kaybı olmazken olay sonrası çevrede kısa süreli panik yaşandı. Yangın saat 15.30 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi, Namık Kemal Caddesi, 1410 Sokakt'a meydana geldi. Nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü başlayan yangın, 5 katlı bir binanın çatı katını sardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesiyle söndürülürken, herhangi bir can kaybı da yaşanmadı. Öte yandan olayın etkisiyle çevrede kısa süreli panik yaşanırken, yangının söndürülmesiyle itfaiye ekipleri binanın çatı katında soğutma çalışmaları yaptı. Mahalle sakini Ramazan Tanırgan ise, “Evde yemek yiyordum bir anda mahallede yangın var denildi. Yardım etmek için evden dışarıya çıktık. Sağ olsun itfaiye ekipleri hemen olaya müdahale ettiler. Kısa süreli panik yaşansa da korkulan olmadı” diyerek olay anlarını anlattı.

