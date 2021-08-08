Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Esenyurt’ta korkutan çatı yangını kamerada
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Esenyurt’ta korkutan çatı yangını kamerada

Esenyurt’ta korkutan çatı yangını kamerada

Yangın anından vatandaş görüntüsü

Çatı Katı Kamera Yangın Çatı Yangını 

-Yangın söndürme anından genel ve detay görüntü
-Mahalle sakini ile röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt’ta 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürülen yangında herhangi bir can kaybı olmazken olay sonrası çevrede kısa süreli panik yaşandı. Yangın saat 15.30 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi, Namık Kemal Caddesi, 1410 Sokakt'a meydana geldi. Nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü başlayan yangın, 5 katlı bir binanın çatı katını sardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesiyle söndürülürken, herhangi bir can kaybı da yaşanmadı. Öte yandan olayın etkisiyle çevrede kısa süreli panik yaşanırken, yangının söndürülmesiyle itfaiye ekipleri binanın çatı katında soğutma çalışmaları yaptı. Mahalle sakini Ramazan Tanırgan ise, “Evde yemek yiyordum bir anda mahallede yangın var denildi. Yardım etmek için evden dışarıya çıktık. Sağ olsun itfaiye ekipleri hemen olaya müdahale ettiler. Kısa süreli panik yaşansa da korkulan olmadı” diyerek olay anlarını anlattı.
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı