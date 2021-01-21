Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Esenyurt'ta korku dolu anlar

Esenyurt'ta korku dolu anlar

Olay yerinden görüntüle

Hastane Kamera Müzakere Polis Ekipleri Özel Harekat Polisleri 

-Camda çocuğu ile bıçaklı adam
-Polis ekiplerinin görüntüsü
-Çocukların kurtarılması
-Şahsın çıkartılması
-Detay

( İSTANBUL )- İki çocuğunu bıçakla rehin aldı- Çocuklar özel harekat ekiplerinin operasyonu ile kurtarıldı. İSTANBUL

- Esenyurt'ta iki çocuğunu bıçakla rehin alan şahıs, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Bıçak dayadığı çocuğunu cama getirerek öldürmekle tehdit eden adam, polis operasyonuyla gözaltına alındı. Korku dolu anlar kameralara yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay Çınar mahallesi 1444 sokakta yaşandı. Ailevi sorunları olduğu öğrenilen Ferit Y. isimli bir şahıs, 13-14 yaşlarındaki iki çocuğunu bıçakla rehin aldı. Çocukları ve kendisini öldüreceğini, evi yakacağını söyleyen adam, mahallede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çabası yeterli olmayınca müzakereci polisler ve özel harekat ekipleri de sokağa geldi. Saatler süren ikna çabaları sonuç vermeyince özel harekat polisleri eve operasyon düzenledi.
Çocuklar polis ekipleri tarafından kurtarılırken, şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. Evden ağlayarak çıkartılan çocuklar, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan adam ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı