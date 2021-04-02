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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Esenyurt’ta kömürlük yangını

Esenyurt’ta kömürlük yangını

Dumanların çıkması

Polis Polis Ekipleri 

-İtfaiyeden görüntü
-Röportajlar
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt’ta bir apartmanda kömürlük ve depo olarak kullanılan yerde, yangın çıktı. Yangına vatandaşların attığı izmaritin sebep olduğu iddia edildi. Olay, Battalgazi Mahallesi 310’uncu Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın kömürlüğünde çıktı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının gören vatandaşlar, “Odunlar var içeride izmarit atıldı sanırım” dedi.

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