Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Esenyurt'ta komşu kavgasında kan aktı

Esenyurt'ta komşu kavgasında kan aktı

Olay yerinden görüntü

Komşu Kavgası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek Özel Harekat Polisleri 

-Zanlının görüntüsü
-Mahallede yaşayan panik
-Detaylar

( İSTANBUL )- Pompalı tüfekle 3 kişiyi vurdu İSTANBUL

-. Öfkeli komşu, aynı aileden 3 kişiyi pompalı tüfekle vurdu. Polise direnen zanlı, özel harekat ekiplerince gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre olay, Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Ayça Sokak'ta yaşandı. Aynı sokakta yaşayan komşular arasında kavga çıktı. Öfkelenen adam, aynı aileden 3 kişiyi pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zanlı polis ekiplerine teslim olmakta direnince, bölgeye özel harekat polisleri çağrıldı. Özel harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaralılar ise ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Komşuların daha önce çocukları arasında yaşanan kavga nedeniyle husumet olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı