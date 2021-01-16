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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Esenyurt’ta kısıtlama günü şoke eden olay...Dışı çiğköfteci, içi berber

Esenyurt’ta kısıtlama günü şoke eden olay...Dışı çiğköfteci, içi berber

Dışarıdan çiğköfteci görüntüsü

Polis Para Cezası Harekete Geç Zabıta Polis Ekipleri 

-Berber ile röportaj
-Ceza yazılması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt'ta kısıtlama günü kepengi kapalı olan berber dükkanı, yan dükkanda bulunan çiğköfteciden açtığı kapıyla içeriye müşteri aldı. Berber dükkanına gelen polis ekipleri, 4 kişi hakkında kurallara uymamaktan toplam 13 bin 876'şar lira para cezası tutanağı düzenledi.
İşyerleri mühürlenirken berber, "Dükkan zaten kapalı bak açık mı?" dedi.
Esenyurt’ta sokağa çıkma kısıtlaması günü kepengi kapalı olan berber dükkanın açık olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Berber dükkanın yandaki çiğköfteciden müşteri aldığı öğrenildi. Polis ekipleri çiğköftecinin içindeki kapıdan içeri girdiklerinin berberin çalışır vaziyette olduğunu ve içeride 4 müşteriye işlem yapıldığı tespit etti. Ayrıca iki dükkanın tek ruhsata sahip olduğu öğrenildi. İşletmeler zabıta ekiplerince mühürlendi. Bahanesi pes dedirtti Kısıtlama günü yasak olduğu halde içeriye müşteri alıp hizmet veren berber ise, "Dükkan zaten kapalı bak açık mı? Biz zaten mecburen kapatıyoruz. Cuma günü olan müşteri alıyorum. Bende bir kişiyi tıraş edeyim dedim. Siz çalışıyorsanız biz de çalışıyoruz. Sizde benim kadar kira verseniz" dedi.

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