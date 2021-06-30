Esenyurt'ta kebapçıda başlayan yangın apartmanlara sıçradı

-Drone görüntüleri

-Röp

-İtfaiyenin çalışması

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( İSTANBUL - DRONE - TOPLU)- Alevlere teslim olan iş yeri havadan görüntülendi İSTANBUL



- Esenyurt’ta bir kebapçıda başlayan yangın, diğer apartmanlara da sıçradı. Alevlere teslim olan iş yeri havadan drone ile görüntülendi. Edinilen bilgilere göre Örnek Mahallesi 1372. Sokakta bulunan 2 katlı apartmanın zemin katında bulunan bir kebapçıda yangın çıktı. Alevler tekstil atölyesinin de bulunduğu çatı katına sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri ekipleri sevk edildi. Kebapçı ve tekstil atölyesinin olduğu binanın çatısını tamamını kaplayan alevler, yan tarafta bulunan apartmanlara da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürme çalışmalarına başlarken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucunda söndürüldü. Binanın çatısı ve apartmanlarda büyük ölçüde hasar oluştu. Çevredeki esnaflar itfaiyenin geç geldiğini iddia ederek, "Dışarıdan hafif bir yangın başladı.

Yan tarafa sıçradı. İnsanlar tedirgin oldu. İtfaiye geç geldi, yangın büyüdü" şeklinde konuştu.

(ECİ-HP-ÖFA

