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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Esenyurt'ta karda kayan aracın minibüse çarptığı anlar kamerada

Esenyurt'ta karda kayan aracın minibüse çarptığı anlar kamerada

Otomobili iten vatandaşlar

Minibüs Şoförü Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Cep Telefonu Kar Yağışı 

-Otomobilin minibüse çarpması
-Minibüsün geri geri kayması
-Detaylar

( İSTANBUL )- Kaza sonrası minibüs geri geri metrelerce böyle kaydı İSTANBUL

- Esenyurt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kayan bir otomobil yolcu dolu minibüse çarptı. Kazanın ardından geri geri kayan minibüs güçlükle durdu. O anlar kameralara yansıdı. Edinilen bilgilere görüntüler dün Esenyurt'ta İnönü Mahallesi Mandıra Caddesi'nde kaydedildi. Yoğun kar yağışı sonrası cadde adeta buz pistine döndü. Karda ilerlemekte zorlanan bir otomobilin yardımına vatandaşlar koştu. Vatandaşlar otomobili ittiği sırada, karşı yönden yolu minibüsü belirdi. Durmaya çalışan otomobil sürücüsü, minibüse çarpmaktan kurtulamadı. Kaza sonrası yolcu minibüsü geri geri kaymaya başladı.
Metrelerce kayan minibüs şoförü, aracı son anda durdurdu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
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