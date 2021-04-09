Esenyurt’ta kar yağışı başladı

- Soğuk hava dalgasıyla birlikte akşam saatlerinde Esenyurt’ta kısa süreli kar yağışı görüldü. Uzmanlar tarafından yapılan son değerlendirmelerin ardından saat 17.00 sıralarında Esenyurt ve çevresinde kısa süreli kar yağışı görüldü. Yoğun şekilde yağan kar yağışı beyaz örtü bırakmazken, soğuk ve yağışlı havanın ilerleyen saatlerde de devam edeceği öğrenildi.
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