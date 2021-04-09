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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Esenyurt’ta kar yağışı başladı

Esenyurt’ta kar yağışı başladı

Kar yağışı

Yağışlı Hava Yağan Kar Yağışı Irak 

-Vatandaşlardan görüntü
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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Soğuk hava dalgasıyla birlikte akşam saatlerinde Esenyurt’ta kısa süreli kar yağışı görüldü.
Uzmanlar tarafından yapılan son değerlendirmelerin ardından saat 17.00 sıralarında Esenyurt ve çevresinde kısa süreli kar yağışı görüldü.
Yoğun şekilde yağan kar yağışı beyaz örtü bırakmazken, soğuk ve yağışlı havanın ilerleyen saatlerde de devam edeceği öğrenildi.
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