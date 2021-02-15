- Esenyurt’ta kar topu keyfi havadan görüntülendi

-Çocuklardan görüntü

-Kardan adam yapmaları

-Genel ve detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kar megakenti beyaza bürürken minikler ve aileleri kar sevinci yaşadı. Esenyurt’ta kar topu keyfi ise havadan görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından hafta sonu etkili olan kar yağışı bugün de aralıklarla devam ediyor. Kar megakenti beyaza bürürken minikler ve aileleri kar sevinci yaşadı. Esenyurt’ta vatandaşların kar topu keyfi ise havadan görüntülendi. Çocuklar ve vatandaşların eğlendiği o anlar ise renkli görüntüler oluşturdu. Görüntülerde kimi vatandaşların karda kaydığı kimilerinin ise kardan adam yaptığı görüldü.

(HK-



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