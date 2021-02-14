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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Esenyurt’ta kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor

Esenyurt’ta kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor

Ekiplerin çalışmaları

Kar Yağışı 

-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Esenyurt Belediyesi ekipleri, yolları açık tutabilmek için çalışmalarına devam ediyor. Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede etkili olan kar yağışı ile birlikte çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler, yolları açık tutabilmek ve buzlanmayı önlemek için kar küreme ve tuzlama araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelindeki 7 bulvar, 130 cadde ve 2 bin 796 sokakta çalışmalar sürüyor.
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