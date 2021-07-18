Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Esenyurt’ta kamyon arkasında tehlikeli yolculuk kamerada
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Esenyurt’ta kamyon arkasında tehlikeli yolculuk kamerada

Esenyurt’ta kamyon arkasında tehlikeli yolculuk kamerada

Tehlikeli yolculuktan görüntü

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

Kamera Cep Telefonu Kışla Tehlikeli Yolculuk 


- Esenyurt’ta kamyon arkasında gerçekleşen tehlikeli yolculuk yürekleri ağızlara getirdi. Bir nakliye kamyonun arkasında bulunan basamakta yolculuk yapan iki şahıs, görenlere pes dedirtti. İki şahsın canlarını hiçe sayarak yaptığı yolculuk anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, dün Bağlarçeşme Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'nda meydana geldi. İki şahsın seyir halinde bulunan bir kamyondaki tehlikeli yolculuğu görenlerde büyük korku uyandırdı. Şahıslar, bir nakliye kamyonunun arkasında bulunan basamağa oturarak yolculuk yaptı. Durumun vahametini fark etmeyen şahıslar, insanların bakışlarına aldırmadan yolculuklarına devam etti. Şahısların o tehlike dolu yolculuk anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı