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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Esenyurt’ta kağıt toplayıcıları arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Esenyurt’ta kağıt toplayıcıları arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Şüphelilerin gözaltına alınması

Polis Hastane Polis Merkezi Bıçaklı Kavga 

-Polis ekiplerinin çalışmaları
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt’ta yabancı uyruklu kağıt toplayıcılarının arasında çıkan bıçaklı kavga kanlı bitti. 40 kişinin karıştığı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Olay, Sanayi Mahallesi 1659. Sokak’ta saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kağıt toplayan yabancı uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı. Tarafların toplanmasıyla tartışma kısa sürede bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Yaklaşık 40 kişinin karıştığı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 1’i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken 3 yaralının tedavisi sürüyor. İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokak üzerinde çalışma yaptı. Ekipler kağıt toplayıcılarının depo olarak kullandığı bir adreste kavgaya karıştığı düşünülen 10 kişiyi yakalayarak polis merkezine götürdü. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. (CS-HK-
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