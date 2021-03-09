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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Esenyurt’ta kafe, restoran ve kıraathanelere korona virüs denetimi

- Esenyurt’ta kafe, restoran ve kıraathanelere korona virüs denetimi

Denetim anı

Çay Bahçesi Kıraathane Zabıta Trol 

-Röportaj

( İSTANBUL )- Esenyurt zabıtası korona virüs denetimlerine devam ediyor İSTANBUL

- Esenyurt’ta zabıta ekipleri, ilçedeki kafe, restoran, çay bahçesi ve kıraathaneleri denetledi. Ekipler, işletme kapasitesi, sosyal mesafeyi koruma, hijyen, maske ve el dezenfektanı kullanımı, HES kodu gibi konularda işletmeleri denetleyen ekipler, ‘14 Kural’ afişleri gibi gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını da kontrol etti. İçişleri Bakanlığı, Korona virüs ile mücadelede ‘Kontrollü Normalleşme' süreci kapsamında 81 ilde kafe, restoran, kıraathane, çay bahçesi gibi yeme içme mekanlarında denetim yapılmasına ilişkin genelge yayımladı. Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, genelge kapsamında ilçedeki işletmeleri Korona virüs önlemleri konusunda denetledi. İşletme kapasitesi, sosyal mesafeyi koruma, hijyen, maske ve el dezenfektanı kullanımı, HES kodu gibi konularda işletmeleri denetleyen ekipler, ‘14 Kural’ afişleri gibi gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını da kontrol etti. Korona virüs kapsamında gerekli tedbirleri alan işletmelere teşekkür eden ekipler, kurallara uymayan ve eksiklikleri bulunan işletmelere ise uyarılarda bulundu. “Tüm vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyoruz” Esnaf ve vatandaşları pandemi kurallarına uymaya davet eden Esenyurt Belediyesi Zabıta Komiseri Rıfat Somer, “İçişleri Bakanlığımızın yayımlamış olduğu genelge kapsamında kafe, restoran, çay bahçesi, kıraathane gibi yerlerin denetimlerini gerçekleştirdik. İş yerlerine yapmış olduğumuz denetimlerde, sosyal mesafe, ateş ölçümü, HES kodu gibi kurallara uyulup uyulmadığını denetleyerek, gerekli uyarıları yaptık. Biliyoruz ki pandemi henüz bitmedi. Bizler tüm vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyoruz” dedi.
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