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Esenyurt’ta kaçak göçmenler nargile içerken yakalandı
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Esenyurt’ta kaçak göçmenler nargile içerken yakalandı

Esenyurt’ta kaçak göçmenler nargile içerken yakalandı

Uygulamadan görüntü

Kaçak Göçmen Kaçak Akalan Göç Polis Ekipleri 

-Nargile içerken yakalanan Afganistanlılardan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Esenyurt’ta izin süresi biten ve gösterilenden farkı bir şehirde ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik yapılan uygulamada 2 kaçak göçmen, bir parkta kafede nargile içerken polise yakalandı. Şahıslar, il göç idaresini gönderildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri rutin olarak düzenlediği uygulamada vizeleri, izin süreli biten, çalışma izni olmayan, ve kaçak olarak Türkiye’de bulunan yabancı uyruklulara yönelik uygulamasını dün de sürdürdü. Esenyurt Meydanı başta olmak üzere ilçe genelinde yapılan uygulamalarda aylık 2 binden fazla kaçak göçmenin yakalandığı ve il göç idaresine gönderildiği öğrenildi. Nargile içerken yakalandılar Polis ekiplerinin parkta da yaptığı uygulamada 2 kaçak göçmen bir kafede nargile içerken yakalandı. Yapılan sorgulamada birinin üzerinden belge çıkmazken diğerinin ise izin süresinin bittiği tespit edildi. Rutin üst araması yapılan şahıslar daha sonra Tuzla’da bulunan toplama merkezine gönderildi. (MD-YM-
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