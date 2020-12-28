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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Esenyurt’ta kaçak doğumhaneye baskın kamerada

Esenyurt’ta kaçak doğumhaneye baskın kamerada

Polisin baskın anı

( İSTANBUL ) -- “Siz bakamıyorsanız bize satın” diyen sözde doktora polis baskını İSTANBUL

Bebek Kaçak Tıbbi Malzeme Kamera Polis Baskını 


- Esenyurt’ta sözde doktor ve yardımcısının açtığı muayenehanede kaçak doğum yapıldığı ihbarını alan ekipler baskın düzenledi.
Kendini doktor olarak tanıtan kişinin, durumu olmayan ailelere “siz bakamıyorsanız bize satın” diye teklifte bulunduğunun öğrenilmesi üzerine şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baskın anı ise kameralara böyle yansıdı. Esenyurt’ta bir apartman dairesinin kaçak muayenehane yapıldığı ihbarını alan Esenyurt Asayiş Büro Ekipleri, işyerini izlemeye aldı. Ekipler, yaklaşık 1 ay önce yabancı uyruklu iki kişi tarafından kiralandığı tespit edilen dairede yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığını belirledi. Durumu olmayan ailelere para karşılığında bebeklerini satabileceklerini ifade eden şüpheliler yapılan ihbar üzerine yakayı ele verdi. Baskın anı kamerada İhbar üzerine sözde muayenehaneye baskın düzenleyen Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, işyerinde muayene için gelen kişilerle birlikte sözde doktor Ö.K. ile yardımcısı sözde ebe A.O.’yu gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada ultrason cihazı, doğumda kullanılan ilaçlar, tıbbi malzemeler ve doğum sedyesi ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından kaçak muayenehane mühürlenerek kapatıldı. Adliyeye sevk olan Ö.K ile A.O ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baskın anı ise kameraya yansıdı (ECİ- YM-
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