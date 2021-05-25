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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Esenyurt’ta intihar girişimi: silahla karnına ateş eden kadın hastaneye kaldırıldı

Esenyurt’ta intihar girişimi: silahla karnına ateş eden kadın hastaneye kaldırıldı

Polis ekipleri

İntihar Girişimi Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Kadın Hasta 

-Çevredeki vatandaşlar
-Diğer ve genel detaylar
-Kadının fotoğrafı

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Esenyurt’ta silahla intihar girişiminde bulunan kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay, dün saat 19.30 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi 1431. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın giriş katında oturan Nimet Yoldaş Y. (26) isimli kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle elindeki silahı karın bölgesine doğrultarak ateş etti. Durumu gören evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumu ciddiyetini korurken, ekiplerin olayla ilgili çalışma başlattı. (EK- MB-öfa
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