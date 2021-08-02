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Esenyurt'ta iki ailenin çöp dökme kavgası kamerada
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Esenyurt'ta iki ailenin çöp dökme kavgası kamerada

Esenyurt'ta iki ailenin çöp dökme kavgası kamerada

Kavga anından vatandaş görüntüsü

( İSTANBUL ) - (Özel)- İki aile arasında çöp dökme nedeniyle çıkan sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü İSTANBUL

Savaş Kamera Cep Telefonu 


- Esenyurt'ta iki aile arasında çöp dökme nedeniyle sopalı kavga çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anları ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün saat 11.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki aile arasında çöp dökme sebebiyle tartışma başladı.
İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışma, iki aileden şahısların birbirlerine saldırması ile kavgaya dönüştü. Taraflar çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle sakinleşirken, olayda mahalle savaş alanına döndü. O dakikalar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. (HP-RU
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