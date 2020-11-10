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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Esenyurt’ta hareketli dakikalar... Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan şüpheliler yakalandı

Esenyurt’ta hareketli dakikalar... Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan şüpheliler yakalandı

Polis ve özel harekat ekiplerinin adrese düzenlediği baskından görüntü

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-Operasyon düzenlenen binadan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt’ta gece saatlerinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin operasyon düzenlediği bir adreste bulunan şüpheliler polislere ateş açtı. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat timleri sevk edilerek baskın yapılan evdeki silahlı 2 şüpheli ekipler tarafından evde yakalanarak göz altına alındı. Olay, Esenyurt Süleymaniye Mahallesi 734.Sokak’ta bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin gece saatlerinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda baskın yaptıkları bir adreste bulunan 2 şüpheli, polis ekiplerinin adrese girmesiyle birlikte ateş açtı. Evin bulunduğu bina ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ile birlikte bahse konu adrese çok sayıda takviye ekip ve özel harekat polisleri sevk edildi. Özel harekat polislerinin adreste yaptığı uzun uğraşlar sonrası uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle aranan silahlı 2 şüpheli yakalanarak göz altına alındı. Ekiplerin evde yapmış olduğu arama sonrası adreste bir miktar uyuşturucu madde ve satımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Ekiplerin adresteki çalışması devam ederken yakalanan iki şüpheli emniyete götürüldü.
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